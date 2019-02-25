أمنك بأمان: ما هو برنامج عمل نقابة محرري الصحافة؟

بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام، تعرض "النشرة"، وبالتزامن مع إذاعة "صوت لبنان 93.3" برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ يوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحاً. وتستعرض هذه الحلقة من "امنك بأمان" العناوين التالية: تغريدتان ورد مسؤول. نزيه نجم يتحدث عن مستوى التنسيق مع الوزراء الجدد. ما هو برنامج عمل نقابة محرري الصحافة؟

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