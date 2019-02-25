"الأمن العام": يضبط طرفي اشتباكات بالأسلحة النارية بأسيوط ولص بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة واطلاق اعيرة نارية بجوار مدرسة في تجدد خلافات بين عائلتين بأسيوط، كذا سقوط أخطر العناصر الإجرامية بالإسكندرية تخصص في سرقة المساكن والشركات بأسلوب كسر الباب والنوافذ .

كان تلقى مركز شرطة أبنوب بلاغا بحدوث مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية بالقرب من مدرسة الشهيد على عبدالوهاب الابتدائية الإعدادية المشتركة بناحية بنى محمد المراونة بدائرة المركز .

وانتقلت قوة أمنية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمديرية امن أسيوط، وبالفحص وتبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من، طرف أول: "عبدالرحيم ز. ف"، مزارع، و"محمود ح. ع"- مزارع ، وطرف ثاني: عبدالرحيم ق. ع، عامل، كمال ع. ع، مزارع.. جميعهم مُقيمون بذات الناحية؛ وذلك لوجود خلافات عائلية سابقة بين العائلتين، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون إصابات، وتم توجيه حملة مكبرة أسفرت عن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 4 قطع سلاح ناري عبارة عن (2 بندقية، 2 فرد محلى).

بمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وقرروا أن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة فى الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق أخر، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل 29 سنة مقيم بمنطقة فيكتوريا - بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، له معلومات جنائية) ؛ بمزاولة نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المساكن والشركات بأسلوب كسر الباب والنوافذ ، متخذاً من دائرة المدينة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بعدة أكمنة أمنية أسفرت إحداها عن ضبطه، حال استقلاله سيارة ملاكي، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (عتلة حديدية) يقوم باستخدامها في تنفيذ جرائمه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب (8) حوادث سرقة بدائرة قسمي شرطة (أول الرمل ، سيدى جابر) ، وأرشد عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.