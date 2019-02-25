مقتل 10 على الأقل في هجوم بالقرب من العاصمة الصومالية

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشو - (د ب أ): صرح مسؤولون صوماليون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم جراء هجوم مسلح بالقرب من العاصمة الصومالية.

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