"مميش" يلتقي رئيس بنك التصدير الكوري لبحث التعاون بالمنطقة الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري سونج سوه إيون، لبحث سبل التعاون بين البنك والمنطقة الاقتصادية وآليات تمويل استثمارات كورية مستقبلا بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الزيارة الترويجية التي يجريها الفريق مميش مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية إلى دولة كوريا الجنوبية.

وقال الفريق مهاب مميش، في بيان للهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الاثنين، إنه بحث التعاون مع البنك في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية لصناعة السيارات داخل المنطقة الاقتصادية، التعاون في مجال صناعة بناء السفن، لاهميتها للاقتصاد القومي باعتبارها خطوة أساسية في طريق تصنيع الدول النامية وتشكل جزءًا هامًا من عملية التصنيع الديناميكية ومصدرًا جديدًا لاستغلال الموارد المحلية.

وخلال اللقاء أشاد الفريق مميش بجهود البنك من أجل الترويج لفرص الاستثمار فى مصر مؤكداً على أهمية استغلال فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية وعوامل جذبها للاستثمارات المحلية والاجنبية في وقت قصير، وحجم الحوافز والإعفاءات وسهولة الإجراءات التي تجعل من عملية الاستثمار في المنطقة مكسبًا لرجال الأعمال ورؤوس الأموال.

ويلتقي الوفد المصري بعدد من الشركات ومؤسسات التمويل المالية الكورية، ورئيس الوزراء الكوري ونائبه، كما يزور "مميش" بعض المشروعات الكورية، العاملة في مجال تصنيع وبناء السفن وكذلك الصناعات المغذية لصناعة السيارات.