بسبب فرصة عمل.. ضبط موظف بالمعاش ومدير شركة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، موظف بالمعاش ومدير شركة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عملهم لهم مقابل مبالغ مالية بالجيزة والاسماعيلية. كانت البداية عندما تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغا من شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، ضد "حسن.ع.م"- مدير وشريك بشركة لتوريدات قطع غيار سيارات ومواد البناء ، ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما ، والاستيلاء منهما على مبلغ ( 240,000 - مائتان وأربعون ألف جنيه) نظير تعيينهما بوظائف شاغرة بإحدى المشروعات القومية، مدعياً نفوذه وعلاقاته بالمسئولين بتلك الجهة , إلا أنه لم يفي بذلك، وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه ، عقب تقنين الإجراءات , تم ضبط حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .

وفى سياق متصل، تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من ثلاثة أشخاص مقيمون بمحافظتي القاهرة وقنا، بتضررهم من صلاح .ش.م- موظف بالمعاش مقيم بولاق الدكرور، لقيامه بطلب وأخذ مبلغ ( 300,000 ) ثلاثمائة ألف جنيه من الشاكين بزعم قدرته على توفير فرصة عمل لهم ببعض الجهات حكومية (على خلاف الحقيقة) مُدعياً علاقاته ونفوذه بالمسئولين، الا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين .

وعقــب تقنيــــن الإجـــراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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