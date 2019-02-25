محاولة إختطاف طائرة متجهة إلى دبي في بنغلاديش

قالت مصادر متطابقة اليوم، الأحد 24 فيفري 2019، إن طائرة متجهة إلى مدينة دبي الإماراتية تعرضت لمحاولة إختطاف في بنغلاديش.
وإضطرت الطائرة حسب وكالة "فرانس براس" للهبوط إضطراريا في مطار "شاه أمانات" بمدينة تشيتاجونغ البنغالية، بعد محاولة لإختطاف الطائرة.
وأوردت الوكالة أن مسلحا حاول إقتحام قمرة القيادة الخاصة بالطائرة.
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