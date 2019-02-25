الاتحاد الأفريقي: انتخابات نيجيريا جرت في أجواء سلمية

قال هايلي مريم ديسالين رئيس بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الأفريقي اليوم الاثنين ،إن انتخابات الرئاسة النيجيرية أجريت بشكل عام في أجواء سلمية، وذلك في أول تصريح علني له بشأن انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم السبت.
وأضاف مريم ديسالين، وهو رئيس وزراء إثيوبيا السابق "أجريت انتخابات 2019 في أجواء سلمية بوجه عام".
وقالت جماعات من المجتمع المدني أمس الأحد إن ما يصل إلى 39 شخصاً قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات.
ويقول محللون إن السباق بين الرئيس محمد بخاري ورجل الأعمال عتيق أبو بكر سيكون الأكثر احتداماً في نيجيريا منذ نهاية الحكم العسكري في عام 1999.
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