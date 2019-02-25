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اتفقت روسيا والولايات المتحدة على أن المشكلة الأفغانية يمكن تسويتها فقط من قبل الأفغانيين أنفسهم؛ وذلك وفقا لما أعلنه مبعوث الرئيس الروسي إلى افغانستان زامير كابولوف، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال كابولف اليوم الاثنين "اتفقنا مع واشنطن على أن روسيا أو أمريكا لن تفرضا على الأفغانيين أي حلول أو قرارات"، مضيفا "لقد اتفقنا على منح جميع الأفغانيين فرصة؛ بما في ذلك طالبان،
وأكد أنه لا حديث حتى الآن حول رفع العقوبات الأممية عن طالبان، مشيرا إلى أنه يتعين القيام بالخطوات الأولى؛ من أجل تعزيز عملية التفاوض في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو وواشنطن تتفقان على ضرورة تسوية الأزمة الأفغانية من قبل الأفغانيين أنفسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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