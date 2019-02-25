دعوات المعارضة للتدخل العسكري في فنزويلا يصعد المواجهات

رأت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الاثنين، أن دعوات المعارضة في فنزويلا للمجتمع الدولي بالنظر في استخدام القوة العسكرية ضد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، قد يؤدي إلى تصعيد الموقف في البلاد بعد أن انتهت مواجهة استمرت اسبوعا بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو بشأن المساعدات الإنسانية، باندلاع اعمال عنف.
، وتعتبر المعارضة هذه الدعوات محورية وضرورة ، متعهدة بجلب مساعدات إلى فنزويلا ودعوة الجيش للانقلاب على مادورو .
وذكرت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني أن الدعوات للنظر في تدخل عسكري أعقبت مواجهات الأسبوع الماضي بشأن دخول المساعدات الأمريكية
وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي قال فيه بعض أعضاء المعارضة الفنزويلية منذ فترة طويلة ، أن التدخل العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة سيكون هو السبيل الوحيد لإزاحة حكومة مادورو، فإن هذه الدعوة تمثل أول مرة تطلب فيها المعارضة رسميا من حلفائها الدوليين النظر
ونقلت الصحيفة عن فيل جونسون ، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية وهي مؤسسة بحثية تهدف إلى حل الصراعات بشكل سلمي قوله: "لقد أدى العنف والتصلب من جانب الحكومة الفنزويلية إلى اقترابنا من بضع خطوات إلى نتيجة عنيفة ومن المؤكد أنها ستجعل من الصعب للغاية التوصل إلى حل تفاوضي " .
ولفتت الصحيفة إلى أن مقترحات زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي تناقش اليوم خلال اجتماع في العاصمة الكولومبية بمشاركة زعيم المعارضة خوان جوايدو، المعترف به كرئيس فنزويلا الشرعي من قبل أكثر من 50 دولة من ضمنهم الولايات المتحدة، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ودبلوماسيين إقليميين.
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