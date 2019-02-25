الجيش السوري يتصدى لتسلل مجموعات إرهابية تجاه نقاط عسكرية بريف حماة

تصدت وحدات من الجيش السوري، اليوم الاثنين، لمحاولات تسلل مجموعات إرهابية تجاه النقاط العسكرية في ريف حماة الشمالي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأفادت المصادر بأن وحدة من الجيش المتمركزة في تل بزام أقصي شمال ريف حماة استهدفت مجموعات
كما دمرت وحدات من الجيش السوري أوكارا ومنصات إطلاق قذائف صاروخية في بلدة اللطامنة كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية للاعتداء على البلدات بريف حماة الشمالي.
وكانت وحدات من الجيش قد ردت أمس /الأحد/ على اعتداءات الإرهابيين وخروقاتهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد، حيث دمرت مقراتهم وتجمعاتهم في أطراف بلدتي اللطامنة وحصرايا بريف حماة الشمالي.
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