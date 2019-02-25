حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من الغد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ، اليوم، الإثنين، ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس صافيًا إلى غائم جزئي، ولطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

في حين يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وخلال ساعات الليل تبدأ الامطار بالتساقط فوق المناطق الشمالية من البلاد، تمتد لاحقًا لمناطق أخرى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وبعد غدٍ، الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا، وباردًا، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانًا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.