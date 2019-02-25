شكرا لقرائتكم خبر عن قائد خفر السواحل بحضرموت يكشف عن جهود إدارته خلال الفترة الأخيرة والان مع التفاصيل

تناولت إذاعة المكلا الأحد، العديد من القضايا المتعلقة بالعمل المشترك بين كل من الثروة السمكية والدور التي تقوم به قوات خفر السواحل والجمعيات السمكية.

واستضافت الإذاعة قائد قوات خفر السواحل بحضرموت العقيد هاني سعيد التميمي في برنامجها الأسبوعي "شكاوى على الهواء".

وأكد قائد قوات خفر السواحل العقيد هاني سعيد التميمي أن قوات خفر السواحل تقوم بالكثير من الأعمال والمهام وعلى رأسها حماية السواحل وعدم الضرر بمواطني حضرموت.

وأوضح التميمي أن قوات خفر السواحل تقوم بالتنسيق مع الثروة السمكية وهيئة المصائد السمكية في مكافحة الاصطياد الغير تقليدي. ولفت إلى أن قوات خفر السواحل ستقوم بتنظيم عملية الاصطياد ومنع المخالفين لقوانين نظم الثروة السمكية.

وأشار إلى أن قوات خفر السواحل تقوم بتسيير دوريات في المناطق التي توجد محميات بحرية، مبيناً أن القوات سيكون لها دور في حماية السلاحف من العابثين. وبّين أن قيادة خفر السواحل تواصلت مع جميع الجهات ذات الاختصاص لإطلاعهم على حوادث الاعتداءات. وأضاف أن قيادة خفر السواحل بحضرموت مهتمة وفي متابعة مستمرة ذاته وأن هناك دورات ستعقد لتوعية الصيادين والحفاظ على سلامتهم أثناء دخولهم المياه الدولية.