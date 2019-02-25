شكرا لقرائتكم خبر عن النظام القطري يواصل طريقه لتنفيذ خطة بناء إمبراطورية إرهابية في إفريقيا والان مع التفاصيل

يسير النظام القطري في طريقه لتنفيذ خطة بناء إمبراطورية إرهابية في إفريقيا، وتمديد أذرعه الإرهابية، حيث يلهث وراء أي فرصة تحقق أهدافه الخبيثة في الهيمنة على موارد وثروات القارة السمراء، من خلال اختراق حكوماتها، مستغلا فقر الشعوب والحالة الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

ويبدو أن العصابة القطرية وجهت مخططاتها لاستهداف دولة كوت ديفوار الغنية بالموارد المتعددة، كمقدمة للتغلغل في دول منطقة غرب إفريقيا، حيث قدم تميم العار وعودا زائفة بإطلاق مشاريع تنمية الثروة الحيوانية وتهيئة البنية التحتية منذ عام 2017، ما جعل موقع "abidjan net" الإخباري الإيفواري يعلن عن خطط لإطلاق مشاريع قطرية استثمارية قريبا في جمهورية كوت ديفوار الغنية بمواردها الطبيعية.

أبواق الدوحة بدورها احتفت بالوعود الزائفة التي أطلقها نظام الحمدين في كوت ديفوار، حيث تغنت صحيفة الشرق القطرية بالموارد الطبيعية التي تتميز بها "ياموسوكرو"، زاعمة أن المستثمريين القطريين يتجهون في الفترة الأخيرة إلى تقوية القطاع التجاري بين البلدين من خلال العديد من الإستثمارات المهمة، بالإضافة إلى العمل على إطلاق مشاريع تخص الفندقة والمحروقات.

وحسب الموقع الإيفواري، صرح الأمين العام لوزارة خارجية كوت ديفوار داوودا دياباتي أن الشراكة القطرية مهمة جدا بالنسبة لبلده، لافتا إلى أنها تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية لبلده، بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية وتسوية مشروع الطريق السريع بين ياموسوكرو – واجادوجو على طول 900 كيلومتر بالإضافة إلى مشروع تنمية المصايد الداخلية في كوت ديفوار.

وكان الأمير الصغير قد هرول إلى فتح شراكات جديدة مع دول إفريقيا، عقب المقاطعة العربية للنظام القطري في يونيو 2017، حيث وجه تنظيم الحمدين جهوده صوب دول إفريقيا، في محاولة لاستقطاب أسواق بديلة للمنتجات والنفط القطري.

ففي ديسمبر 2017، زار تميم العار عدة دول إفريقيا منها السنغال وغينيا كوناكري ومالي وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وغانا، وذلك للبحث عن أسواق بديلة لتصريف المنتجات القطرية بعيدا عن أسواق دول المقاطعة التي أوصدت في وجه دوحة الإرهاب.

وخلال زيارته لكوت ديفوار، استخدم ذميم سياسته القبيحة لإغراء الجمهورية الإفريقية بتقوية الروابط التجارية مع قطر، كما وعد بإطلاق مشاريع تنمية الثروة الحيوانية وتهيئة البنية التحتية، لكن بعد أكثر من عام على هذه الزيارة يبدو أن الدوحة لم تحقق أي من الوعود الزائفة التي أوهمت بها ياموسوكرو.

لكن في الوقت ذاته، استخدم النظام القطري أمواله المتدفقة عبر المنظمات الخيرية، كمؤسسة قطر الخيرية، لتمويل الجماعات الإرهابية خاصة في منطقة الصحراء الغربية، ليسقط آلاف القتلى في هذه الدولة الفقيرة، وتتحول كوت ديفوار إلى هدف لجماعات بوكو حرام وتنظيم القاعدة في المغرب العربي.

وعملت الدوحة على جذب الإرهابيين إلى منطقة الصحراء الغربية من مختلف أنحاء العالم، كما استخدم تنظيم الحمدين ستار المساعدات وتوطيد العلاقات الثنائية، حيث كشفت صحيفة "لوكانار أنشينيه" الفرنسية مؤخرا، عن تلقي حركة أنصار الدين التابعة لـ"القاعدة" وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا والانفصاليين الطوارق، دعما ماليا من قطر بحجة المساعدات والغذاء والتي كانت تهبط في مطارات جاو وتمبكتو بمالي التي تربطها حدود على مساحة كبيرة مع كوت ديفوار.

وتحت ستار الدعم والمساعدة في مجالات مكافحة الفقر، وبحقائب مليئة بملايين الدولارات، تمكن النظام القطري من التسلل إلى دول القارة السمراء، لكن حقيقة أهدافه الخبيثة بدأت في التكشفت يوما تلو الآخر، ليظهر وجه الحمدين الحقيقي، المتمثل في إيصال الدعم بالمال والسلاح واللوجستيات للجماعات المتطرفة، وتوجيه ضرباته الإرهابية لزعزعة استقرار الدول بما يصب في صالح الدويلة الصغيرة، حيث أثبتت تقارير صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية إنشاء الدوحة مؤسسات خيرية في 14 بلدا إفريقيا تزدهر فيهم الجماعات الإرهابية.

وكانت مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة ماريان لوبان قد انتقدت أثناء السباق الانتخابي، الدعم المالي الذى تقدمه قطر للمجموعات المتطرفة في مالي، والذي ينتهي بدوره في عمليات إرهابية بدول الجوار التي من بينها كوت ديفوار.

تحركات النظام القطري في القارة السمراء تأتي في سياق جهد متصل منذ أعوام في دعم جماعات التطرف والتشدد، بما يلتقي مع الجهد التركي في الشرق الذي يستهدف دعم الحركات الإرهابية خاصة في المناطق الغنية بالموارد الطبيعية.