شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي تفتتح مؤسسة للإنزال السمكي في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مشروع مؤسسة الإنزال السمكي في قرية الجديد بمديرية ذباب في الساحل الغربي لليمن، في إطار مشاريع وأنشطة عام التسامح 2019.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي إن افتتاح مشروع مركز الإنزال السمكي للصيد يأتي ضمن 18 مشروعاً مماثلاً على امتداد الساحل الغربي، إضافة إلى مشاريع قيد الدراسة وأخرى قيد الإنجاز، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من المشروع 300 صياد.

وأضاف أن هذه المشاريع تأتي تتويجاً لجهود «الهيئة» في استكمال تطبيع الأوضاع في مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي، بهدف إنعاش قطاع الصيد البحري وتحسين مستوى معيشة ودخل الصيادين وأفراد أسرهم وكل العاملين في تسويق وبيع وتصدير الأسماك، مؤكداً استمرار الهيئة في توفير احتياجات أهالي الساحل الغربي الذين يعتمدون بدرجة رئيسة على صيد الأسماك.

من جهته، قال أحمد العسيلي، أحد وجهاء المنطقة، إن المشاريع التي تنفذها الهيئة في القطاع السمكي، بالساحل الغربي، والتي تتضمن إنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز مراسي ومؤسسات الصيد البحري والإنزال السمكي ومكاتب إدارية لإدارة الأسواق مزودة بالطاقة الشمسية، وتوفير معدات صيد متطورة، مكنت الصيادين من العودة لمزاولة الصيد وزيادة إنتاج صيد الأسماك، بنسبة مضاعفة عما كانت عليه قبل إعادة البناء والترميم.

وأكد أن إنجاز وافتتاح مشروع مرسى الصيد والإنزال السمكي في قرية الجديد هو امتداد واستمرار لتدفق خير وعطاء دولة الإمارات، الملبي لاحتياجات أهالي مديرية ذباب والساحل الغربي وعموم المناطق والمحافظات اليمنية.

من ناحيتهم، أعرب الصيادون في منطقة الجديد عن سعادتهم بافتتاح المشروع الذي سيساعد على زيادة إنتاج كميات الأسماك والمحافظة عليها من التلف، وتسهيل بيع كميات منها في السوق المحلي وتصدير كميات أخرى إلى الخارج.