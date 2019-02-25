اشارت مصادر لصحيفة الجمهورية الى ان "هناك ملفات شائكة مطروحة على جدول الأعمال خلال اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والممثل الأعلى للأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ومنها ملف النازحين السوريين، بالإضافة الى ملفات أخرى تتناول العلاقة بين لبنان والإتحاد في المجالات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجمهورية: ملفات شائكة على جدول اعمال اللقاء بين عون وموغيريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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