أكّد النائب محمد كبارة لـ"اللواء" تعليقا حول ما تردّد عن احتمال استقالته لافساح المجال امام ابنه كريم للمنصب، ان الموضوع مجرّد فكرة طرحت لكن لا شيء جدياً، ولا قرار حتى الآن، وهي ما زالت فكرة قابلة للدرس.

كانت هذه تفاصيل خبر كبارة: لا قرار حتى الان بموضوع استقالتي من مجلس النواب والفكرة قابلة للدرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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