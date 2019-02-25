مسؤول سوري: مساعي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان بلطجة أميركية

ندد مدير مكتب شؤون الجولان في رئاسة مجلس الوزراء السوري مدحت صالح بمساعي إسرائيل لشرعنة احتلالها للجولان وبالتحركات الجارية في أميركا لتأييد ذلك. وشدد صالح في تصريح لـ"الوطن" السورية، على أن هذا السعي لكسب الاعتراف الدولي بالسيادة الصهيونية على الجولان هو "خرق للقانون الدولي"، واكد البلطجة والعربدة الأميركية في سلخ الأراضي المحتلة، محذراً من تأثير الموقف الأميركي على وضع الجولان القانوني، لأن عدد من الدول يمكن أن تسعى في الاتجاه نفسه.

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