وزير الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة إلى 5 لغات على الأقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، نشر خطبة الجمعة بعدة لغات لا تقل عن 5 لغات أسبوعيًا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية، بالصوت والصورة، من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًا.

وقال جمعة - في بيان - إن ذلك يأتي في ضوء واجب الوزارة الشرعي والدعوي تجاه الدين وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف.

كما تقرر نشر الخطبة مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة، ونشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف"أوقاف أونلاين"، بلغاته المختلفة، وقناة منبر التجديد على اليوتيوب، وعلى موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وموقع أكاديمية الأوقاف، وموقع مركز الثقافة الإسلامية لغات بكل من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ ومسجد المينا بمدينة الغردقة.