الرئيس السنغالي ماكي سال يفوز بولاية رئاسية ثانية

أعلن رئيس الوزراء السنغالي محمد بن عبدالله ديون فوز الرئيس ماكي سال بولاية رئاسية ثانية بنسبة "57% على الأقل" من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

وقال ديون عند منتصف الليل في مقر التحالف الرئاسي في دكار "النتائج تسمح لنا بالقول بأنه علينا التوجه بالتهنئة إلى الرئيس ماكي سال على إعادة انتخابه".

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