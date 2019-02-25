المصري رامي مالك يفوز بالأوسكار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز المصري رامي مالك، اليوم الإثنين، بجائزة الأوسكار أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيميّة"، ليكون بذلك أول عربي يحصل على الجائزة.
ويتناول الفيلم قصة فرقة "الروك" الشهيرة، "كوين"، ولعب مالك دور المغني الرئيسي، فريدي ميركري.
ومالك أميركي من أصل مصري، من مواليد العام 1981، وبدأ شهرته على مستوى الولايات المتحدة الأميركيّة أولًا، بأدائه دور إليوت ألدرسون في مسلسل مستر روبوت على شبكة يو إس إيه نيتوورك، وهو الدور الذي أكسبه جائزة "اختيار النقاد" لأفضل ممثل، بالإضافة إلى جائزة إيمي المرموقة، ورشّح لجوائز أخرى.
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