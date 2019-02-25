شكرا لقرائتكم غارات للتحالف في صعدة.. ومقتل وجرح عشرات الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، وجرح آخرون بقصف من طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، استهدف منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرا تدريبيا تابعا للانقلابيين في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف، قد أحرزت، الأحد، تقدماً كبيراً في مديرية كتاف البقع.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية واسعة، وتمكنت من تحرير سلسلة جبال عنبان وجبل الحنكة وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز مديرية كتاف.

كما أسفرت المعارك عن مقتل 20 وجرح آخرين من عناصر الميليشيات، فيما لاذت بقية عناصرها بالفرار تاركة مواقعها وأسلحتها وعتادها وجثث قتلاها مرمية على الجبال والوديان، وفق المصدر.

كذلك أفاد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثله، بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير وادي آل بوجباره وصولاً إلى القرى المجاورة والمحيطة بمركز مديرية كتاف.

وأكد الأثله أن بضعة كيلومترات فقط تفصل قوات الجيش عن مركز مديرية كتاف، مضيفاً: "تحريره الوشيك بات مسألة وقت بعد أن شارفت قوات الجيش عليه وأصبحت تستهدف الميليشيات داخل وفي محيط مركز المديرية".