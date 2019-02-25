علمت صحيفة "الشرق الأوسط" من مصادر مطلعة أن النائب والوزير السابق غازي زعيتر يتجه إلى نقل الأسلحة السويسرية التي كان قد اشتراها لمرافقيه، وأثير جدل حولها، إلى بيروت من البقاع، لتقوم السفارة السويسرية بالكشف عليها.

كانت هذه تفاصيل خبر الشرق الاوسط: زعيتر سينقل الاسلحة السويسرية إلى بيروت لمعاينتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.