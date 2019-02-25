ابو زيد: لا تقدم في شأن اعادة النازحين بسبب تهويل البعض من هذه العودة

أكّد عضو اللجنة اللبنانية الروسية أمل ابو زيد "ان مسار اعادة النازحين الى سوريا لم يتقدم بسبب الاعتراضات الداخلية كما الخارجية على اعادة السوريين قبل الحل السياسي النهائي في سوريا".

وأشار ابو زيد في حديث تلفزيوني، الى ان "الحكومة السورية بنت مراكز للنازحين وصلت الى 74 مركز ايواء"، مؤكدا ان "ما يحصل هو تخويف السوريين من العودة في حين ان النظام بات يسيطر على 85 بالمئة اليوم، من الاراضي السورية،" ورأى ابو زيد ان "النأي بالنفس الا نتدخل كلبنانيين بشؤون الدول الاخرى،" مستغربا "مواقف رئيس حزب القوات سمير جعجع المطالب بمنطقة عازلة في سوريا" شارحاً ان "هذا يعتبر تدخلا في الشؤون السورية، في ما نحن نسعى الى تسهيل شؤون النازحين واعادتهم الامنة الى ارضهم، والى استمرار الدعم الدولي للنازحين بعد عودتهم الى سوريا،" خاتماً بالتمني "التزام الافرقاء في لبنان، عدم التهويل على النازحين."