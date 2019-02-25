اشارت أوساط طرابلسية لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري سيبذل قصارى جهده لإقناع النائب محمد كبّارة بعدم استقالته من البرلمان وهو قادر على إقناعه وإنما لا يريد ذلك على مضض لئلا يؤدي إلى تراخي قاعدته الانتخابية وعدم حماستها لدعم ترشُّح ديما جمالي".

كانت هذه تفاصيل خبر اوساط طرابلسية للشرق الأوسط: الحريري سيبذل قصارى جهده لإقناع كبّارة بعدم استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.