رئيس الوزراء الياباني يرفض تأجيل نقل القاعدة العسكرية الاميركية في أوكيناوا

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رفضه تأجيل نقل قاعدة أميركية من موقع الى آخر في جزيرة أوكيناوا، بالرغم من اجراء استفتاء أظهرت نتائجه معارضة غالبية السكان لهذه الخطوة. وأشار آبي الى انه "مر عشرون عاما على توافق اليابان والولايات المتحدة" على نقل قاعدة فوتينما، مضيفا "لن يكون بامكاننا تأجيل ذلك أكثر".

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