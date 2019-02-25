شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دينا عبدالعزيز عن ملتقى الشباب العربى الأفريقى: فرصة لمناقشة قضايا المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مستقل بمجلس النواب، إن ملقتى الشباب العربى الأفريقى الذى ستستضيفه محافظة أسوان فى 16 مارس المقبل فرصة مهمة لعرض الأفكار الخاصة بمعالجة العديد من القضايا التى تخص المنطقة العربية والقارة الأفريقية بنظرة شبابية، وطرح ابتكارات وحلول واعدة لأزمات المنطقة.

ولفتت النائبة دينا عبد العزيز، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن هناك إمكانية كبيرة للاستفادة من توصيات هذا الملتقى وتنفيذها بالفعل، خصوصا أن المنتدى برعاية رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقى، مشيرة إلى أن هذا الملتقى يشكل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والثقافات وتقريب وجهات النظر خصوصا فى القضايا الخلافية.

وكانت مدينة أسوان أتمت استعداداتها لاستضافة فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى الذى ينطلق خلال الفترة من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.