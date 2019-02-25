بسبب فيديو إباحي.. جنحة اقتصادية لـ3 موظفين بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

قرر المستشار معتز العوضي، رئيس نيابة كفرالشيخ الكلية، نسخ صورتين من أوراق قضية متهم فيها 3 موظفين بمستشفى برج البرلس، بتصوير مقطع فيديو إباحي مع فتاة قاصر، داخل عيادة طبيب، بغرض فبركته وإنسابه لصاحب العيادة.

يشمل القرار تقييد النسخة الأولى برقم جنحة، وتخصص عن واقعة حمل المتهمين لبطاقة تحقيق شخصية، والثانية تقيد برقم جنحة اقتصادية وتخصص عن واقعتي القذف المثارة بأوراق القضية، وواقعة الفعل الفاضح بطريق العلانية.

وأحال المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، 3 موظفين بمستشفى برج البرلس، إلى محكمة جنايات كفرالشيخ، في واقعة هتك عرض طفلة داخل عيادة طبيب، والذي يشغل نائب مدير المستشفى، بهدف التشهير بسمعته لإيهام الجميع إنه يرتكب الأعمال الفاضحة مع الساقطات داخل عيادته.

والمتهمين هم "ا. ع."، 24 سنة، أخصائي تمريض بمستشفى برج البرلس، و"م. م."، 51 سنة، أمين مخازن وأمين معاون، بنفس المستشفى، و"ع. ع."، 23 سنة، ممرض بالمستشفى.

وكشف قرار المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، بإحالة المتهمين الثلاثة للجنايات، في أحداث القضية رقم 22513 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 3013 لسنة 2018 كلي كفرالشيخ، عن إرتكاب المتهم الأول بفعل فاضح مع الطفلة والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة، بغير قوة أو تهديد أي برغبة القاصر داخل عيادة نائب مدير مستشفى برج البرلس.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول حسر ملابسه عنه وارتكب الفعل الفاضح مع القاصر، ووثق ذلك بتصوير الفعل من خلال عمل مقطع فيديو لذلك، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بسمعة الطبيب، بينما تواجد المتهمين الثاني والثالث أسفل عقار عيادة نائب مدير مستشفى برج البرلس، لتأمين المتهم الأول خلال ارتكابه فعلته برغبة وموافقة القاصر، خشية من افتضاح أمره.​