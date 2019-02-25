مقتل قيادي بارز من داعش في سوريا

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أفادت مصادر محلية سورية، بمقتل القيادي البارز في تنظيم داعش أحمد العبيد الملقب "أبو دجانة الزر" بريف دير الزور الشرقي، حسب ما ذكرت سكاي نيوز عربية.
وقالت المصادر، إن الزر قتل بإطلاق النارعليه في مخيم الباغوز بريف ديرالزور الشرقي.
وأشارت المصادر، إلى احتمالية أن يكون الزر، الذي يعتبر من أهم قيادات تنظيم داعش، قد قتل على أيدي عناصر
والسبت، تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من إلقاء القبض على قاطع الرؤوس في داعش، إثر معلومات استخبارية دقيقة عن تسلله عبر الحدود العراقية السورية.
وظهر الرجل بعدة إصدارات للدواعش أمام أشخاص قام بقطع رؤوسهم في العراق وسوريا.
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