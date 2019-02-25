سال يفوز برئاسة السنغال لولاية ثانية من الجولة الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد ديون، رئيس وزراء السنغال، أن الرئيس ماكي سال فاز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد، بعد حصوله على 57% على الأقل من الأصوات، حتى مع إعلان المعارضة أن النتائج الأولية أظهرت أن الانتخابات ستشهد جولة ثانية.

وقال ديون -في تصريحات للصحفيين، مستشهدا بالنتائج الأولية- "علينا تهنئة الرئيس على إعادة انتخابه في الجولة الأولى".

كان الناخبون السنغاليون توافدوا بأعداد كبيرة على التصويت لانتخاب رئيس جديد من 5 مرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، وقالت إيلينا فالانسيانو رئيسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي "حسب المكاتب التي راقبتها البعثة.. الانطباع العام إيجابي عموما، وسجل القليل من العنف وهو ما شكل نبأ سارا".

وبهذا الفوز يستمر ماكي سال صاحب الـ56 عاماً في حكم البلاد إلى 2023، وفاز في الجولة الأولى عام 2013 على سلفه عبدالله واد، الذي حكم بين عامي 2000 و2012.

