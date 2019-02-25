9 سوريين يحاكمون 25 مسؤولاً أمنياً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كشف رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي أنور البني، أن 9 سوريين ناجين من الاعتقال، تقدموا في ستوكهولم بملف دعوى بحق 25 ضابطاً في أجهزة أمن نظام بشار الأسد، مسؤولين عن التعذيب والإخفاء القسري بأربعة أفرع أمنية في سورية. ووصف البني - المقيم في ألمانيا - صدور مذكرة التوقيف الدولية بحق اللواء جميل حسن بأنها «أول خطوة حقيقية لتحقيق العدالة للسوريين»، موضحاً أنها صدرت بجهود الشهود وهم بانتظار مذكرات توقيف أخرى بحق «باقي المجرمين في سورية»، وعلى رأسهم بشار الأسد.

كشف رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي أنور البني، أن 9 سوريين ناجين من الاعتقال، تقدموا في ستوكهولم بملف دعوى بحق 25 ضابطاً في أجهزة أمن نظام بشار الأسد، مسؤولين عن التعذيب والإخفاء القسري بأربعة أفرع أمنية في سورية. ووصف البني - المقيم في ألمانيا - صدور مذكرة التوقيف الدولية بحق اللواء جميل حسن بأنها «أول خطوة حقيقية لتحقيق العدالة للسوريين»، موضحاً أنها صدرت بجهود الشهود وهم بانتظار مذكرات توقيف أخرى بحق «باقي المجرمين في سورية»، وعلى رأسهم بشار الأسد.

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