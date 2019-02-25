شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يطوق مركز كتاف في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أعلن قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، أمس (الأحد) تحرير الجيش الوطني المنطقة الواقعة بين وادي آل بوجبارة وصولاً إلى القرى المحيطة بمركز مديرية كتاف شرق المحافظة جنوب شرق صعدة.

وقال الأثلة في بيان نشره المركز الإعلامي أمس إن قواته تقف على بعد كيلومترات فقط من مركز مديرية كتاف، مؤكداً أن تحريره بات وشيكاً ومسألة وقت، لافتاً إلى أن مدفعية الجيش أصبحت تستهدف المليشيات داخل وفي محيط مركز المديرية.

وأشاد قائد الاستطلاع في محور كتاف المقدم توفيق الوقيدي بالإسناد الجوي لمقاتلات التحالف العربي، مؤكداً أن التغطية مستمرة ودقيقة حيث تمكنت المقاتلات من تدمير منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا، وأوضح أن المعارك على أشدها والقوات الحكومية تتقدم نحو مركز المديرية بإسناد من التحالف.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش الوطني حرر سلسلة جبال عنبان والحنكة وعددا من القرى المجاورة والقريبة من مركز مديرية كتاف، مبينة أن جثث المليشيا لا تزال مترامية في الوديان والجبال وتتجاوز 20 قتيلا وعشرات الجرحى، لافتاً إلى أن الجيش سيطر على مخازن للأسلحة ومعدات عسكرية تركتها المليشيا وفرت.