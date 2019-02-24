شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تقصف مواقع للجيش في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

جددت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قصفها على مواقع يتمركز فيها الجيش اليمني، بشرق مدينة الحديدة، قبل ساعات على موعد انسحابها الذي تم تأجيله ليوم غدٍ (الاثنين).

وقال مصدر عسكري، إن مواقع تتمركز فيها وحدات من ألوية العمالقة في شرق مدينة الحديدة، ومنطقة كيلو 16 تعرضت لقصف بقذائف بي عشرة من قبل الحوثيين وأصيب على إثره عدد من الجنود.

وذكر المصدر، بحسب موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن ميليشيا الحوثي قصفت أيضًا مواقع العمالقة بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة في مديرية الدريهمي، وفي مديريتي حيس الدريهمي جنوبي الحديدة.