شكرا لقرائتكم خبر عن استفزاز إيراني جديد: إطلاق صاروخ خلال مناورات بالخليج العربي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (طهران)ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن طهران أجرت اختباراً ناجحاً لإطلاق صاروخ كروز، اليوم (الأحد)، خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز في الخليج العربي، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران والمجتمع الدولي.
وكانت الإدارة الأمريكية ذكرت في أغسطس الماضي أن إيران أجرت اختباراً لإطلاق صاروخ قصير المدى مضاد للسفن في المضيق خلال تدريبات بحرية يعتقد أنها كانت تهدف لإرسال تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقب قراره إعادة فرض عقوبات بلاده على النظام الإيراني، الذي هدد بإغلاق مضيق هرمز، والذي يعد ممراُ ملاحياُ هاماُ في منطقة الخليج العربي.
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