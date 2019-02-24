شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يدعو العرب والأوروبيين للاتفاق على مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (شرم الشيخ) دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على «مقاربة شاملة» لمكافحة الإرهاب. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على «مقاربة شاملة» لمكافحة الإرهاب. وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والمنعقدة في منتجع شرم الشيخ المصري: «اتساءل... ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب».



كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري يدعو العرب والأوروبيين للاتفاق على مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.