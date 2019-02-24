الاستخبارات العراقية تنفي دخول البغدادي الاراضي العراقية

نفى مصدر في الاستخبارات العراقية لوكالة روسيا اليوم، "دخول زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي إلى الأراضي العراقية". وذكر المصدر لـ RT أن "المعلومات التي تحدثت عن دخول أبو بكر البغدادي لصحراء الأنبار غير دقيقة وغير صحيحة بالأساس، وهو لم يدخل العراق ولم يلتق بأي من أتباعه داخل الأراضي العراقية" مشيرا الى أن "البغدادي مازال تحت أعين الاستخبارات العراقية والتحالف الدولي". ولفت المصدر إلى أنّ "طيران التحالف الدولي والجيش الأميركي والقوات الأمنية العراقية بصنوفها كافة، تجد صعوبة في الوصول بالسيارات والمدرعات العسكرية إلى صحراء الأنبار."

يذكر أن وسائل إعلام عربية نقلت عن مصادر عراقية وأميركية أن البغدادي، دخل، منذ أيام، إلى صحراء محافظة الأنبار (غربي العراق) في محاولة استخدام هذه المنطقة كمعسكر جديد للتنظيم من أجل إعادة ترتيب صفوفه بعد خسارته آخر معاقله في محافظة دير الزور السورية.