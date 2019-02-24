ارسلان: أشكر وزير البيئة على فتح تحقيق حول تلويث النهر

شكر النائب طلال ارسلان وزير البيئة فادي جريصاتي على الإستجابة السريعة والإتصال، وتأكيده أنه سيقوم صباح غد بفتح تحقيق حول تلويث النهر في عاليه، ومحاسبة المسببّين بذلك.

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