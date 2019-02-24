أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر، في حديث تلفزيوني، إلى أن هناك قوانين هامة تم تعطيلها عمداً وعن سابق إصرار، لافتاً إلى أن هذا دليل على حب الإستئثار، لا سيما من جانب وزيري الطاقة والمياه والإتصالات حتى يتسنى لهم أن يسيطروا على هذا القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر جابر: هناك قوانين هامة تم تعطيلها عمداً وعن سابق إصرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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