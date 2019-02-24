أعضاء روتاري العاصمة الجديدة يشاركون في حفل استقبال رئيس النادي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تصوير- روجيه أنيس:
شارك أعضاء نادي "إنتر أكت" كايرو نيو كابيتال جونيور، في حفل استقبال رئيس النادي الدولي باري راسين، الذي عقد مساء الأحد، بأحد فنادق القاهرة.
وشارك في حفل الاستقبال ميسم العسال رئيس نادي "إنتر أكت" كايرو نيو كابيتال جونيور، ونور مجدي الجلاد أول أعضاء النادي، وهبه القرشي عضو النادي.
ويلتقي باري راسين، أعضاء نوادي روتاري مصر وشبابه ليتعرف على أكثر من ألف مشروع تنموي اجتماعي نفذه "روتاري مصر" للمساندة في التأثير الإيجابي في حياة الآخرين من المتعففين والمحتاجين.
وتستهدف هذه المشروعات في مجملها الوصول لأكبر عدد من المنتفعين لتحسين البيئة المعيشية للمحتاجين وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى وتوفير فرص لمحو الأمية وتمكين الشباب.
تأتي الزيارة بمناسبة مرور 114 عاما على تأسيس الروتاري في العالم، وتتواكب أيضا مع مرور تسعين عاما على تواجد خدمات الروتاري بمصر.
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