سرقة عملات معدنية وسيوف بعشرة آلاف يورو من متحف في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أيششتيت (ألمانيا) - (د ب أ):
أفادت بيانات الشرطة الألمانية بأن لصوصا سرقوا من متحف عن عصور ما قبل التاريخ والتاريخ المبكر عملات معدنية وسيوفا بقيمة عشرة آلاف يورو في مدينة أيششتيت جنوبي ألمانيا.
وأوضحت الشرطة أن اللصوص كسروا قبل ظهر اليوم الأحد خزانتين ( واجهتين زجاجيتين ) في المتحف مستغلين لحظة غابت فيها الرقابة، وسرقوا المعروضات الثمينة.
وذكرت صحيفة "دوناو كورير" أن المسروقات هي مجموعة عملات معدنية رومانية تعود للفترة بين عام 90 إلى 250 ميلادية كما سرقوا نسخة من سيف يعود إلى العصور الكلتية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من قبل المتحف اليوم على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.
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