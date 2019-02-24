الأمير هاري وزوجته يزوران مدرسة للبنات في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - (د ب أ):

قام الأمير هاري وزوجته ميجان اليوم الاحد، بزيارة مدرسة للبنات في جبال أطلس بالمغرب.

ووصل دوق ودوقة ساسيكس إلى المغرب مساء أمس السبت في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، واستقبلهما ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن في قصر الضيافة الملكي بالرباط.

وقام الزوجان الملكيان اليوم الأحد ،بزيارة منزل يستخدم كمدرسة داخلية في مدينة أسني حيث يتم تعليم الفتيات من المناطق الريفية الفقيرة، وفقا لحساب الدوق والدوقة على تويتر.

وتم استقبال الزوجين بأغنية عند وصولهما إلى المنزل الذي تديره جمعية "التعليم للجميع" غير الهادفة للربح.

ودخل الزوجان أحد الفصول الدراسية وتحدثا إلى الفتيات اللائي كن تذاكرن استعدادا للامتحانات. وسألت الدوقة فتاتين عن الدراسات التي تودان دراستها في الجامعة والمهن التي ترغبان في ممارستها .

وقالت واحدة من الفتاتين: "الفضاء!"، بينما أضافت الأخرى:أرغب في أن "أكون مدرسة!"، وفقا للقطات مصورة منشورة على تويتر.

ويعيش حوالي مائتي فتاة في خمسة منازل تابعة لجمعية التعليم للجميع، في حين يتم حاليا تشييد منزل سادس.