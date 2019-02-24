المدنيون والأنفاق سبب تأخير معركة الحسم ضد داعش

قال مسؤول في قوات سوريا الديموقراطية، اليوم الأحد، إن الأنفاق ووجود مدنيين هي سبب تأخير معركة الحسم في آخر جيب يتحصن فيه تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت القوات، التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إن أكثر من ألف إرهابي أجنبي لا يزالون متحصنين بين المدنيين بلدة "الباغوز" بشرق سوريا، آخر معقل للتنظيم لا تزيد مساحته على نصف كيلومتر مربع.

وتحاصر القوات، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، المتشددين في البلدة قرب الحدود العراقية، وتحاول إتمام عملية إجلاء المدنيين من المنطقة الصغيرة قبل اقتحامها أو إجبار المسلحين على الاستسلام.

وأبطأ الاستخدام الكثيف للأنفاق والدروع البشرية، من قبل داعش، تقدم قوات سوريا الديموقراطية، وهي أساليب تقول القوات إنها أمر متكرر في "الباغوز".

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية "متوقع أن يكون فيه أنفاق غير مكتشفة حتى غرف تحت الأرض. هذا عسكرياً يسبب مشكلة بشكل قوي".

وستنهي السيطرة على الباغوز حملة ضمن حرب تقليدية بدأت على أنقاض مدينة كوباني الواقعة على الحدود السورية التركية في أواخر عام 2014 عندما أوقفت الوحدات الكردية، وهي أقوى فصيل في قوات سوريا الديموقراطية، تقدم التنظيم.

وكانت تلك علامة فارقة بالنسبة للتنظيم أعقبتها سنوات من الهزائم المتتالية لداعش بلغت ذروتها حالياً في صحراء شرق سوريا.

ورغم خسارتها لأراضيها في العراق وسوريا إلا أن مسؤولين محللين وغربيين يحذرون من أن التنظيم سيظل يشكل تهديداً في المنطقة وأنه سيتخفى وسيلجأ إلى أسلوب حرب العصابات.

وعلى طول الطريق، الذي شقته قوات سوريا الديموقراطية إلى الباغوز، تنتشر نقاط تفتيش عديدة تديرها قوة "الأسايش" الأمنية، ويحذر مسؤولو القوات من وجود كمائن ودراجات نارية ملغومة.

وقال بالي إن نحو ستة آلاف مدني خرجوا من الباغوز في الأيام القليلة الماضية كثير منهم من زوجات وأطفال الإرهابيين. وغادر نحو 20 ألف شخص البلدة خلال الأسابيع الماضية قبل بدء المرحلة الأخيرة للحصار.

وحاول بعض المقاتلين التخفي والاندساس بين المغادرين، وأقامت قوات سوريا الديموقراطية نقاط تفتيش للتحقق من هوية كل شخص يغادر الجيب.

وقال بالي إن من الصعب تحديد عدد الأفراد العزل الذين لا يزالون في الجيب وإنه رغم تصريح مصادر داخل الباغوز بوجود نحو خمسة آلاف مدني إلا أنه تبين أن تقديرات سابقة كانت خاطئة.

وأضاف أنه بالنسبة لعدد مقاتلي داعش "ممكن يكون أكتر من ألف كلهم مهاجرون".

وتأجلت، اليوم الأحد، عملية نقل المدنيين في شاحنات وحافلات على طرق سيئة بسبب الطقس السيئ لكن بالي قال إنه سيتم استئنافها.

وقال بالي "لن نتوج انتصارنا الأخلاقي على داعش بمجزرة مهما كان الثمن. وبعد إجلاء المدنيين أو عزلهم، هناك خياران إما الاستسلام أو الحرب".