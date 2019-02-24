السودان تؤكد قوة ومتانة علاقات بلاده مع إفريقيا الوسطى

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أكد الرئيس السوداني عمر البشير قوة ومتانة العلاقات مع جمهورية إفريقيا الوسطى وحرص السودان على تعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين .
وأشاد البشيرخلال لقائه اليوم الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم برئيس برلمان إفريقيا الوسطى الحاج موسى لورا- بحرص حكومة بانجيوالتزامها بتحقيق السلام والاستقرار على أراضيها .
وأوضح رئيس برلمان إفريقيا الوسطى، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه بحث مع الرئيس البشير مسار تنفيذ اتفاقية السلام والمصالحة التي تم
وقال إنه نقل شكر وتقدير رئيس بلاده للرئيس السوداني على دوره في تحقيق المصالحة بين الفرقاء بإفريقيا الوسطى والدور الإيجابي الذي يلعبه السودان مع الشركاء في بسط الأمن والسلام في الإقليم.
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