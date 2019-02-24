مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة صغيرة شمالى إسبانيا

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وكالات:
إسبانيا - حسبما أوردت شبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الأحد - أن شاهد عيان رصد سقوط الطائرة
وقام بإخطارها بوقوع الحادث، موضحة أن الضحيتين كانتا على متن الطائرة المنكوبة التي أقلعت من مطار محلي في وقت سابق.
لقي شخصان مصرعهما من جراء تحطم طائرة خفيفة على بُعد 100 كيلومتر شمال العاصمة الإسبانية مدريد.
إسبانيا - حسبما أوردت شبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الأحد - أن شاهد عيان رصد سقوط الطائرة
وذكرت هيئة خدمات الطوارئ التابعة لمنطقة قشتالة وليون شمال غربي
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.
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