صحيفة بريطانية تكشف سبب فشل صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

وكالات

فشلت محاولات جرت مؤخرا لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لما كشفته صحيفة الإندبندنت البريطانية .

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر في حماس قوله، إن "محادثات صفقة تبادل أسرى مع "إسرائيل" فشلت بعد أن رفعت الحركة سقف مطالبها".

وبحسب المصدر فإن حماس تريد إطلاق سراح 1500 أسير بينهم 500 من ذوي المحكوميات العالية والذين تصفهم "إسرائيل" بأن "أيديهم ملطخة بالدماء" بالإضافة

لأسرى صفقة شاليط الذين اعاد الاحتلال اعتقالهم، بالإضافة لمئات الأسرى من ذوي المحكوميات الخفيفة.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت أسر أرون شاؤول أثناء تصديها للاجتياح البري شرق مدينة غزة في يوليو 2014، فيما اختفت آثار هدار غولدين في الأول من أغسطس 2014 شرق

مدينة رفح، وتقول إسرائيل أنهما قتلا.

وعرضت الكتائب القسام قبل أشهر صور أربعة إسرائيليين، اثنين منهما الضابط غولدين، والجندي آرون، وأفراهام منغيستو من أصول أثيوبية، وهاشم السيد وهو عربي من النقب.

وترفض كتائب القسام الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بالجنود الإسرائيليين الاسرى لديها دون ثمن.

الجدير ذكره أن حركة حماس أبرمت صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل عام 2011، أفرجت إسرائيل بموجبها عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرئيلي غلعاد شاليط الذي أسرته حماس في غزة لمدة تزيد عن 5 سنوات.