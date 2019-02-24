نيجيريا تشيد بصمود الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية

الانتخابات بنيجيريا

وكالات:

أشادت مفوضية الانتخابات بنيجيريا، بما أظهره الناخبون المشاركون في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد أمس السبت واليوم الأحد من قدرة غير عادية على الصمود والإيمان الراسخ خلال العملية الانتخابية.

وأعرب رئيس المفوضية، محمود ياكوبو - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز

الأمريكية اليوم الأحد، عن سعادته بالانتخابات التي سارت بوجه عام في أجواء سلمية، موضحًا أن المركز الوطني لتجميع الأصوات سيفتح أبوابه مساء اليوم بالعاصمة النيجيرية أبوجا، مع استمرار التصويت لليوم في بعضالأجزاء من عدة ولايات بالبلاد بعد تمديد الاقتراع بسبب قضايا مختلفة.



وأعرب ياكوبو عن أسفه لبعض السلبيات التي شابت سير العملية الانتخابية من بينها، تعرض أحد منظمي الانتخابات خلال عودته من الواجب الانتخابي لإطلاق نار أودى بحياته، إلى جانب ما واجهه بعض منظمي الانتخابات والذي وصفه بـ "الترهيب، والاختطاف، وأخذهم كرهائن إلى جانب أعمال العنف".