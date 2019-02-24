البرلمان الأوروبي يدين استخدام قاذف الكرات الدفاعية ضد المتظاهرين في فرنسا

مراسل فرنسا – خالد شقير

للأسبوع الخامس عشر على التوالي، خرج متظاهرو حركة السترات الصفراء أمس السبت محتجون في العاصمة باريس وخارجها. وشهدت باريس تظاهرة ضمت خمسة آلاف متظاهر انطلقت من جادة الشانزليزيه، بحسب بيانات السلطات الفرنسية.

أدان البرلمان الأوروبي استعمال بعض الأسلحة أثناء المظاهرات في بعض البلدان الأوروبية. ورغم أن نواب البرلمان لم يذكروا فرنسا بالاسم لكن الحديث المبطن كان يخصها لا سيما بعد أن استعملت قوات أمنها قاذف الكرات الدفاعية الذي نسبت إليه العديد من الإصابات الخطيرة في مظاهرات "السترات الصفراء".

وعبر مختلف أنحاء فرنسا، تظاهر حوالي 20 ألف من محتجي "السترات الصفراء" بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، إلا أنه لوحظ انخفاض عدد المتظاهرين بعد الهجوم الكبير الذي شنته الحكومة الفرنسية في الأسبوع الماضي ومحاوله إلصاق التهم بأصحاب السترات الصفراء بأنهم من اصحاب الفكر الإسلامي المتطرف خاصة بعد النداءات العنصرية ضد أحد الكتاب الفرنسيين ووصفه ب "الصهيوني" والذي قام بها أحد الفرنسيين الذي دخل الاسلام مؤخرا وله فكر سلفي وتم توقيفه وهو

الان قيد التحقيقات وذلك بعد ان تملص كلا من حزب اليمين المتطرف وأقصي اليسار "فرنسا الأبية" من المسؤولية.

وهذا ويناقش مجلس النواب الفرنسي إقرار قانون لمعاقبة المخربين من المتظاهرين والذين يستخدمون العنف والتكسير في المسيرات. ويشير المحتجون بأصابع الاتهام إلى عنف الشرطة وتم تقديم أكثر من 200 بلاغ عن تجاوز قوات الأمن لصلاحياتها إلى منصة لشرطة مراقبة الأمن.

وأدى حدوث أعمال عنف تقريبا مع حلول كل يوم سبت وعجز الحركة عن الاتحاد حول قضية واحدة وقيادة واحدة، إلى تراجع التعبئة وتراجع شعبية "السترات الصفر" لدى الرأي العام، حيث أكد أكثر من 52٪؜من الفرنسيين أهمية ان تتوقف المظاهرات.