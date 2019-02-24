كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيخ خليفة يرسل تعازية لخادم الحرمين الشريفين في وفاة الاميرة أضوء بنت عبدالعزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه و صادق مواساته بوفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.



كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.