كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجددت المواجهات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة البرح غربي محافظة تعز، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر في العتاد والأرواح.

واندلعت المواجهات بعد قصف الميليشيا الانقلابية مواقع قوات الجيش اليمني في وقت متأخر من أمس السبت، وفق ما نقل موقع "سبتمبر نت"، اليوم الأحد.

وتركزت المواجهات في المناطق الغربية من وادي رسيان، ومثلث البرح، والتباب المحيطة به صاحبها قصف مكثف لقوات الجيش الوطني استهدفت به مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في المنطقة.