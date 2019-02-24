كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خارجية إسبانيا: العلاقة بين الأوروبيين والعالم العربي "معقدة للغاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن العلاقة بين الأوروبيين والعالم العربي "معقدة للغاية" وأن "إسبانيا تلعب فيها دوراً هاماً للغاية" بسبب "التزامها" و"لدواعٍ تاريخية".

وجاءت تصريحات بوريل التي أدلى بها لوكالة إفي، لدى وصوله إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ والتي سيسعى فيها 37 زعيماً من المنطقتين، لإيجاد مساحات تفاهم حول قضايا مثل الهجرة، والتنمية، ومكافحة الإرهاب.

وحول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، قال: "الآن لا تزال توجد نقاط خلاف. المشاكل عديدة ومعقدة، وبعضها حساسة، مثل النزاعات الإقليمية، وسوريا، وإيران، وإسرائيل، وفلسطين، والحرب في اليمن".

ورغم أن القمة لن تُصدر بياناً ختامياً مشتركاً، أعرب الوزير الإسباني عن "أمله" في إمكانية تحقيق ذلك.