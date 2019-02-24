كأس”الكاف”..بركان يطيح بالرجاء ويواصل صدارة المجموعة

اكتسح فريق نهضة بركان، مساء اليوم الأحد، مضيفه الرجاء الرياضي، بحصة أربعة أهداف لإثنين، في مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس “الكاف”، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

رباعية بركان كانت من توقيع كل من عمران فيدي (د10) ضد مرماه، ولا با كودجو (د52، و83)، ثم محمد فرحان (د64).

ثنائية الرجاء الرياضي، سجلها محسن الياجور (د60)، و(د78).

ورفع نهضة بركان رصيده من النقاط بعد فوز اليوم إلى 7 نقاط، بعد فوزين وتعادل وحيد، منذ انطلاق دور المجموعات القارية، في حين تجمد رصيد الرجاء الرياضي بقيادة كارتيرون في نقطتين من تعادلين أمام الحسنية وأوتوهو الكونغولي.